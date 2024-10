Libanon wirft Israel den Einsatz von Phosphorbomben vor

Beirut: Als Reaktion auf einen neuen Raketenbeschuss durch die Hisbollah hat Israel weitere Luftschläge auf den Libanon geflogen. Das Militär sprach von einer präzisen Attacke auf die Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut. In einem Wohnviertel wurden laut libanesischen Behörden mindestens sechs Menschen getötet. Anwohner berichteten nach den Angriffen von einem schwefelartigen Geruch. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur beschuldigte Israel, Phosphorbomben eingesetzt zu haben. Diese sind international geächtet. Eine unabhängige Überprüfung ist derzeit nicht möglich. Die israelische Armee hatte die Bevölkerung in südlichen Gebieten Beiruts zuvor aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Völlig offen ist derzeit noch, wie Israel auf den iranischen Raketenangriff vom Dienstag reagieren wird. US-Präsident Biden warnte davor, Atomanlagen im Iran anzugreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 08:15 Uhr