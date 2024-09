Libanon meldet weitere Tote durch israelische Angriffe

Beirut: Israel hat seine Angriffe auf mutmaßliche Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon ausgeweitet: Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden in mehreren Ortschaften insgesamt 19 Menschen getötet und fast 100 verletzt. Ziel der Angriffe war demnach der Norden des Landes, weit entfernt von den Hochburgen der Hisbollah. Nach Angaben der Vereinten Nationen flüchten inzwischen Tausende Menschen aus dem Libanon ins benachbarte Syrien. An der Grenze warteten bereits viele Geflüchtete auf eine Einreiseerlaubnis, unter ihnen Frauen und kleine Kinder. In Israel wurde derweil am Morgen in weiten Teilen des Landes Raketenalarm ausgelöst. Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es nicht.

