Libanon meldet 500 Tote nach israelischen Angriffen auf Hisbollah-Waffenlager

Beirut: In den aktuellen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind nach libanesischen Angaben etwa 500 Menschen getötet worden. Über 1.600 wurden verletzt. Es ist die größte Zahl an Opfern dort seit 18 Jahren. Das israelische Militär zielte nach eigenen Angaben auf Waffenlager der Terrormiliz. Diese sollen sich zum Teil in Wohnungen befunden haben. Die Hisbollah feuerte Hunderte Raketen ab, die zum Teil tiefer in israelisches Gebiet eindrangen als je zuvor. Die UN-Blauhelmsoldaten müssen ihre Friedensmission im Grenzgebiet derzeit aussetzen, weil die Lage zu gefährlich ist. Es wird erwartet, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen auch Thema beim Auftakt der UN-Generaldebatte in New York ist. Heute werden Reden von Generalsekretär Guterres und US-Präsident Biden erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 09:00 Uhr