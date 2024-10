Libanon-Geberkonferenz beginnt in Paris

Paris: Eine internationale Hilfskonferenz für den Libanon will heute Gelder für die notleidende Bevölkerung sammeln. Nach Angaben des französischen Außenministeriums werden Vertreter aus 70 Staaten und von 15 internationalen Organisationen erwartet. Für Deutschland nimmt Außenministerin Baerbock an der Konferenz teil. Die Vereinten Nationen fordern für das Land rund 370 Millionen Euro an Soforthilfe. Außerdem soll es bei dem Treffen auch darum gehen, wie ein funktionierendes Staatswesen aufgebaut werden kann. Durch den Konflikt zwischen Israel und der Terror-Miliz Hisbollah wurden laut UN fast 700.000 Menschen vertrieben - im Süden des Libanons ebenso wie im Norden Israels.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 09:45 Uhr