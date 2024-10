Libanon beschuldigt Israel Phosphor-Bomben einzusetzen

Beirut: Als Reaktion auf einen neuen Raketenbeschuss durch die Hisbollah hat Israel weitere Luftschläge auf den Libanon geflogen. Das Militär sprach von einer präzisen Attacke auf die Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut. In einem Wohnviertel wurden laut libanesischen Behörden mindestens sechs Menschen getötet. Anwohner berichteten nach den Angriffen von einem schwefelartigen Geruch. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur beschuldigte Israel, Phosphorbomben eingesetzt zu haben. Diese sind international geächtet. Das unabhängig zu überprüfen, ist derzeit nicht möglich. Gleichzeitig griffen die jemenitischen Huthi-Rebellen die israelische Küstenmetropole Tel Aviv mit Sprengstoff-Drohnen an. Berichte über Schäden oder gar Opfer liegen bisher nicht vor. Laut dem israelischen Militär wurde eine Drohne abgefangen, eine andere fiel auf offenes Gelände.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 11:00 Uhr