Libanesische Regierung kündigt Staatstrauer nach Tötung von Hisbollah-Chef an

Beirut: Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah gilt im Libanon ab morgen eine dreitägige Staatstrauer. Die Flaggen aller behördlichen und öffentlichen Einrichtungen sollten auf halbmast gesetzt sowie das Radio- und Fernsehprogramm an das schmerzliche Ereignis abgepasst werden, hieß es in einer Mitteilung von Interimsministerpräsident Mikati. Der Iran hat derweil angekündigt, die Gegner Israels weiter zu unterstützen. Zudem forderte die Islamische Republik eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Israel habe einen eklatanten terroristischen Akt gegen Wohngebiete in Beirut verübt, so ein Brief des iranischen UN-Botschafters. Aus Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten hat das UN-Welternährungsprogramm im Libanon eine Soforthilfeaktion gestartet. Bisher seien an 66.000 Menschen warme Mahlzeiten und Lebensmittelrationen verteilt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 11:00 Uhr