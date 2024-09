Leverkusen gewinnt in der Fußball-Bundesliga gegen Wolfsburg 4:3

Leverkusen: I n der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen den VfL Wolfsburg mit 4:3 besiegt. Der Siegtreffer fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Leverkusen halten damit Anschluss zum Tabellenführer FC Bayern und liegen mit drei Punkten Rückstand zumindest vorübergehend auf Platz zwei. In der zweiten Liga muss Jahn Regensburg erneut eine Niederlage einstecken. Die Regensburger verloren ihr Heimspiel gegen Mitaufsteiger Preußen Münster mit 0:3 und sind jetzt Tabellenletzter. In der Formel 1 hat McLaren-Pilot Lando Norris Grand Prix von Singapur gewonnen. Der Brite setzte sich vor Weltmeister Max Verstappen durch. Dritter wurde Norris' Teamkollege Oscar Piastri. Nico Hülkenberg holte mit seinem Haas als Neunter noch zwei WM-Punkte.

