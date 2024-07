"Letzte Generation" stoppt Verkehr am Flughafen Frankfurt

Frankfurt am Main: Der Flugverkehr am größten deutschen Airport ist derzeit eingestellt. Mindestens sechs Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" haben sich am Boden von drei Bahnen des Flughafens festgeklebt. Alle Starts und Landungen wurden vorübergehend ausgesetzt. Passagiere sollen derzeit nicht zum Frankfurter Airport kommen. Die Bundespolizei erklärte, man sei mit allen Kräften dabei, die Personen zu entfernen. Ziel sei es, möglichst schnell wieder den Flugbetrieb zu ermöglichen. Die Aktivisten verschafften sich nach eigenen Angaben mit Kneifzangen Zugang durch den Maschendrahtzaun auf das Flughafen-Areal. Zu Fuß, mit Fahrrädern und Skateboards gelangten sie auf die Bahnen. Erst gestern hatte die Gruppe "Letzte Generation" mit einer ähnlichen Aktion den Verkehr am Flughafen Köln/Bonn zeitweise lahmgelegt. Sie fordert einen weltweiten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis zum Jahr 2030.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 08:00 Uhr