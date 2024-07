"Letzte Generation" legt Frankfurter Flughafen lahm

Frankfurt am Main: Wegen einer Klima-Protestaktion ist der Verkehr am Frankfurter Flughafen eingestellt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, verschafften sich mehrere Personen Zugang zum Gelände und klebten sich auf dem Vorfeld fest. Man sei gerade mit allen Kräften dabei, sie zu entfernen. Die Gruppe "Letzte Generation" erklärte, für die Blockade verantwortlich zu sein. Sechs Aktivisten hätten sich Zugang verschafft. Der Frankfurter Flughafen rief die Passagiere auf, den Airport vorerst nicht aufzusuchen, sondern sich auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu informieren. Eine ähnliche Blockade der "Letzten Generation" hatte es gestern am Flughafen Köln/Bonn gegeben. In einer Mitteilung wiederholte die Gruppe ihre Forderung an die Bundesregierung, ein internationales Abkommen mitzugestalten und zu unterzeichnen, das den weltweiten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030 regelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 07:00 Uhr