Letzte deutsche Soldaten aus Niger wieder in Deutschland angekommen

Wunstorf: Nach ihrer Abreise aus Niger sind die letzten deutschen Soldaten zurück zu Hause. 60 Soldatinnen und Soldaten hätten den deutschen Lufttransportstützpunkt in Niamey am Freitagmorgen verlassen und seien am Abend planmäßig auf dem Fliegerhorst in Wunstorf gelandet, erklärte die Bundeswehr. Den deutschen Stützpunkt in Niger gab es seit 2016. Mit der Militärregierung dort konnte man sich aber auf kein weiteres Abkommen einigen. Das Land wendet sich verstärkt Russland zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2024 01:00 Uhr