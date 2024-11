Leonhardiwallfahrten ziehen durch Benediktbeuern und Inchenhofen

Benediktbeuern: In Bayern finden heute mehrere Wallfahrten zu Ehren des Heiligen Leonhard statt, der als Schutzpatron für Vieh gilt, besonders für Pferde. In Benediktbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ziehen am Vormittag dutzende Reiter, festlich geschmückte Gespanne und Musikkapellen durch den Ort. Zum Abschluss gibt es ein Goaßlschnalzen, das Peitschenknallen der Fuhrleute. In Inchenhofen im Landkreis Aichach-Friedberg findet am Mittag ein Leonhardi-Ritt statt, zu dem auch Ministerpräsident Söder erwartet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 10:00 Uhr