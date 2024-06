Lemke fordert mehr Geld für Klima- und Hochwasserschutz

Berlin: Umweltministerin Lemke will Bewohner entlang von Flüssen besser vor Naturkatastrophen schützen. Die Grünen-Politikerin forderte im "Deutschlandfunk" starke Deiche, einen schlagkräftigen Katastrophenschutz und mehr natürliche Überschwemmungsflächen. Prävention sei am Ende günstiger als Wiederaufbau. Zugleich betonte sie, wie wichtig der Klimaschutz in diesem Zusammenhang sei. Hier müsse man mehr Geld in die Hand nehmen, so Lemke. Der Deutsche Städtetag rief Bund und Länder auf, dauerhaft mehr in den Hochwasserschutz zu investieren. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte, Hochwasser kämen in immer schnellerem Takt. Deutschland müsse sich darauf besser vorbereiten. Um Soforthilfen für Flutopfer geht es gleich im bayerischen Kabinett: Ministerpräsident Söder hat schnelle, unbürokratische Unterstützung in Aussicht gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 09:45 Uhr