Leipzig verliert in der Champions League - Leverkusen gewinnt

Madrid: RB Leipzig ist mit einer Niederlage in die neuformierte Fußball-Champions-League gestartet. Bei Atletico Madrid unterlag die Mannschaft am späten Abend 1:2. Zuvor hatte sich der deutsche Meister Leverkusen mit 4:0 bei Feyenoord Rotterdam durchgesetzt. Nationalstürmer Florian Wirtz erzielte bei seinem Debut in der Königsklasse zwei Treffer. So etwas galengt bislnag keinem deutschen Spieler. Der 21jährige wurde nach dem Ende der Partie zum Man of the Match gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 23:00 Uhr