Leichtes Erdbeben erschüttert Mittelmeerinsel Kreta

Heraklion: Ein Erdbeben hat am Morgen die griechische Touristeninsel Kreta erschüttert. Nach ersten Messungen hatte das Beben eine Stärke von 5,3. Sein Zentrum lag unter dem Meresboden rund 60 Kilometer südlich der Insel. Von Opfern oder Schäden ist noch nicht die Rede. Lokale Medien berichten, dass viele Menschen aus dem Schlaf gerissen wurden. Das Beben sei in weiten Teilen Kretas zu spüren gewesen, vor allem im Westen. Die Insel ist mit gut 8200 Quadratkilometern etwa so groß wie Unterfranken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 09:00 Uhr