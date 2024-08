Gaza: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen von sechs Geiseln im Gaza-Streifen geborgen. Die Männer seien in der vergangenen Nacht in Chan Yunis, im Süden des Küstengebiets, gefunden worden. Die Familien der 35 bis 80 Jahre alten Geiseln seien bereits informiert. Laut Israel hat die Hamas nun noch 109 Geiseln in ihrer Gewalt, viele von ihnen dürften nicht mehr am Leben sein. Währenddessen versucht US-Außenminister Blinken weiterhin ein Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung der restlichen Geiseln zu erreichen. Israel habe dem jüngsten Vorschlag über eine Waffenruhe am Montag zugestimmt, so Blinken. Eine Antwort der Hamas stehe noch aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 13:00 Uhr