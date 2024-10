Lehrermangel: Viele Schulen finden keinen Schulleiter

Berlin: Der anhaltende Lehrermangel in Deutschland führt dazu, dass viele Schulen derzeit kein Führungspersonal haben. Wie eine Umfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bei den Kultusministerien der Länder ergab, kann in knapp 1.300 Fällen der Posten des Schulleiters nicht oder nur kommissarisch besetzt werden. Am stärksten betroffen sei Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen ist von einer dreistelligen Zahl unbesetzter Stellen die Rede.

