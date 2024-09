Leclerc gewinnt Großen Preis von Italien

Zum Sport - Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga am Nachmittag: Braunschweig - Karlsruhe 1:2 Paderborn - Ulm 0:0 Schalke - Köln 1:3 Bei den Paralympics in Paris gab es eine Medaille für die deutschen Ruderer Jan Helmich und Hermine Krumbein. Sie gewannen Bronze im Mixed-Wettbewerb. Bahn-Zeitfahrer Thomas Ulbricht und Pilot Robert Förstemann schafften ebenfalls Bronze. und Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat Ferrari beim Heimspiel in Monza den Sieg beschert. Leclerc gewann den Großen Preis von Italien vor den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2024 17:30 Uhr