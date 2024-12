Lebkuchen-Produktion in Deutschland bleibt in Bayerischer Hand

Fürth: Bayern bleibt führend bei der Lebkuchen-Produktion in Deutschland. Nach Berechnungen des statistischen Landesamtes stammten im vergangenen Jahr fast drei Viertel aller industriell in Deutschland produzierten Lebkuchen aus dem Freistaat. Insgesamt wurden 2023 knapp 63.000 Tonnen Lebkuchen in bayerischen Produktionsstätten hergestellt. Zu Lebkuchen zählen nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken auch Honigkuchen oder ähnliches Gebäck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 17:00 Uhr