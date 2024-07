Lebensverhältnisse in Deutschland nähern sich teilweise an

Berlin: In Deutschland bestehen nach wie vor große regionale Ungleichheiten zwischen Städten und Landkreisen, sie werden aber kleiner. Das zeigt der heute vorgestellte Gleichwertigkeitsbericht 2024. Wirtschaftsminister Habeck verwies dabei auf die Herausforderungen wie etwa den demografischen Wandel insbesondere in strukturschwächeren Regionen. Für den Bericht wurden Strukturdaten der 400 deutschen Landkreise und Städte anhand von 38 Indikatoren etwa in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Infrastruktur, Klima und Daseinsvorsorge ausgewertet. Bei 27 von ihnen gibt es eine Annäherung. Das gilt für das kommunale Steueraufkommen, die Lebenserwartung oder die Arbeitslosenquote. In anderen Bereichen, wie der Wohngebäudedichte, den Kita-Plätzen oder dem Altenquotienten sind die regionalen Unterschiede dagegen größer geworden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 13:45 Uhr