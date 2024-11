Lebenserwartung in Deutschland steigt wieder

Wiesbaden: Erstmals seit der Coronapandemie ist die Lebenserwartung der Deutschen in allen Bundesländern wieder gestiegen. Im Jahr 2023 wurde ein Plus von 0,4 Jahren im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitgeteilt. Nach drei Jahren mit sinkender Lebenserwartung gebe es nun Anzeichen für eine Trendwende. Frauen in Deutschland erreichten im vergangenen Jahr eine Lebenserwartung von 83,3 Jahren, Männer eine von 78,6 Jahren. Eine gerade veröffentlichte Studie der OECD zeigt jedoch auch, dass hierzulande die durchschnittliche Lebenserwartung trotz massiver Investitionen in den Gesundheitssektor erstmals unter den Mittelwert der EU gesunken ist.

