Lea Sophie Friedrich holt olympisches Silber im Bahnrad-Sprint

Paris: Am letzten Wettkampftag der Olympischen Spiele hat Lea Sophie Friedrich im Bahnrad-Sprint Silber geholt. Im Finale unterlag die Cottbusserin der Neuseeländerin Ellesse Andrews, Bronze ging an Großbritannien. Die deutschen Handballer haben bereits Silber sicher. Sie kämpfen zur Stunde gegen Weltmeister Dänemark um den Turniersieg. Im Keirin der Männer ging Deutschland leer aus. Im Rennen um den Einzug ins Finale stürzte der deutsche Radsprinter Luca Spiegel, er wurde am Ende Neunter. - Am Abend gehen die Olympischen Spiele mit einer großen Abschluss-Feier zu Ende. Geplant sind ein Feuerwerk und der Auftritt internationaler Musikstars.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 14:00 Uhr