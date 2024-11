Lawrow warnt vor bewaffnetem Konflikt mit den USA

Moskau: Russlands Außenminister Lawrow hat in einem Interview vor einem neuen Konflikt zwischen seinem Land und den USA gewarnt. Beide Staaten seien nicht weit von einer bewaffneten Konfrontation entfernt, sagte er einer türkischen Zeitung. Man stehe am Rande eines direkten militärischen Konflikts. Lawrow warf dem amtierenden US-Präsidenten Biden vor, die Angst vor Russland in den Vereinigten Staaten befeuert zu haben. Die am Dienstag anstehende Wahl dort wird laut Lawrow kaum einen Unterschied für Russland machen. Er glaube, dass keiner der beiden Kandidaten die antirussische Haltung der USA ändern werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 14:00 Uhr