Lauterbach will Pflegebeitrag auf 3,6 Prozent anheben

Berlin: Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird ab Januar um 0,2 Prozentpunkte steigen. Eltern müssen dann 3,6 Prozent des Bruttolohns in die Versicherung zahlen, bei Kinderlosen sind es 4,2 Prozent. Das gab Bundesgesundheitsminister Lauterbach bekannt. Er begründete die Erhöhung mit steigenden Löhnen in der Pflege, mehr Pflegepersonal und teureren Leistungen. Ohne mehr Geld würden die Pflegekassen in schwieriges Fahrwasser kommen, so Lauterbach. Der SPD-Politiker zeigte sich zudem zuversichtlich, viele seiner Vorhaben noch umsetzen zu können. Ohne Reformen würden die Beitragssätze weiter steigen. Dann bliebe nur noch, Leistungen zu kürzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 17:00 Uhr