Lauterbach will Pflegebeitrag auf 3,6 Prozent anheben

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will den Beitragssatz zur Pflegeversicherung zu Jahresbeginn auf 3,6 Prozent des Bruttolohns anheben. Das hat der SPD-Politiker auf einer Pressekonferenz angekündigt. Für Kinderlose steigt der Beitrags-Satz demnach auf 4,2 Prozent. Lauterbach nannte die Maßnahme dringend notwendig. Andernfalls gerieten einige Pflegekassen in schwieriges Fahrwasser. Lauterbach gab sich zuversichtlich, dafür die nötige Unterstützung zu erhalten - auch nach dem Aus der Ampel-Regierung. In der Branche wächst derweil die Sorge vor einem Stillstand. Die Chefin des AOK-Bundesverbands Reimann sagte, wichtige Vorhaben wie die Krankenhausreform oder die Absicherung der Pflegefinanzierung könnten nicht bis nach der Bundestagswahl warten. Die Bürger bräuchten Sicherheit. In der Pflegewirtschaft war das Aus der Ampel bereits als "katastrophal" bewertet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 13:45 Uhr