Lauterbach will Eigenanteil bei Pflege begrenzen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will angesichts steigender Kosten in der Langzeitpflege gegensteuern. Im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er, dass er eine Obergrenze für den Eigenanteil prüft. Zudem müssten die Investitionskosten stärker durch die Länder getragen werden. Diese machten hier zu wenig. Details zur Begrenzung ließ Lauterbach allerdings offen. Nach einer Auswertung des Ersatzkassenverbandes steigt der Eigenanteil für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen weiter: So betrug er im ersten Jahr im Heim durchschnittlich rund 2.870 Euro pro Monat - 211 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Gründe sind gestiegene Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 07:00 Uhr