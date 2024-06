Lauterbach verteidigt seine Krankenhausreform im Bundestag

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat im Bundestag den geplanten Umbau bei der Finanzierung der Kliniken in Deutschland vorgestellt und verteidigt. Nach seinen Worten ist die Reform unverzichtbar, weil Deutschland derzeit die höchste Bettendichte in ganz Europa hat, gleichzeitig aber jedes dritte Klinik-Bett leer steht. Viele Leistungen müssen laut Lauterbach aber gar nicht stationär erbracht werden. Der Gesundheitsminister verwies auf explodierende Fallkosten und den großen Personalmangel. Nach seiner Rechnung wären 25 Prozent der Kliniken außerdem ohne Reform in den nächsten Jahren von der Insolvenz bedroht. Lauterbachs Vorhaben zielt darauf ab, mit Änderungen bei der Vergütung finanziellen Druck von den Kliniken zu nehmen. Außerdem soll es einheitliche Qualitätsvorgaben für Behandlungen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 13:00 Uhr