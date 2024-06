Lauterbach verteidigt neue Regeln zum Cannabis-Anbau

Berlin: Einen Tag bevor morgen die neuen Regeln zum Eigenanbau von Cannabis in Kraft treten, hat Gesundheitsminister Lauterbach das Gesetz nochmals verteidigt. Der "Bild am Sonntag" sagte er, Cannabis-Anbauvereinigungen dienten dem Schutz der Konsumenten und der Kriminalitätsbekämpfung. Langfristig würden dadurch Dealer arbeitslos und Verunreinigungen des Stoffs sowie zu hohe Konzentrationen verhindert. Lauterbach betonte, dass der Verkauf von Cannabis an Minderjährige künftig strenger bestraft wird als bisher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 10:00 Uhr