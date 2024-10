Lauterbach verteidigt Krankenhausreform vor Abstimmung im Bundestag

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat bei der abschließenden Lesung im Bundestag nachdrücklich für seine Krankenhausreform geworben. Lauterbach sagte, Ziel sei eine bessere Versorgung der Patienten. Daneben gehe es aber auch darum, die leistungsfähigen Krankenhäuser zu sichern. Sie litten am stärksten unter der gegenwärtigen Überversorgung, denn derzeit werde gute Qualität nicht ausreichend bezahlt. Kleine Kliniken sollten von schweren und aufwändigen Aufgaben entlastet werden, so der SPD-Minister. Sie könnten sich künftig auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Von den Unionsparteien kommt weiter Kritik. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach fürchtet um die Gesundheitsversorgung auf dem Land. Bayern will deshalb dafür sorgen, dass der Bundesrat die Reform in den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern schickt. Die Reform soll zum einen die Finanzierung der Krankenhäuser neu regeln, zum anderen eine stärkere Spezialisierung der Kliniken bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 12:45 Uhr