Lauterbach sieht keine Gefahr von langen Wartezeiten in Kliniken

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat Befürchtungen zurückgewiesen, in Deutschlands Krankenhäusern drohten lange Wartezeiten. Davon sei man weit entfernt, sagte der SPD-Politiker beim sogenannten Krankenhausgipfel in Berlin. Vielmehr wird nach seinen Worten in den Kliniken zu viel operiert. Es wäre ein Segen, wenn 20 Prozent der Eingriffe nicht oder ambulant durchgeführt würden. Lauterbach kündigte zugleich weitere Milliarden für die Kliniken an, bis die von der Regierung geplante Krankenhausreform greift. Alles in allem könnten die Kliniken für die Übergangszeit mit rund 30 Milliarden Euro zusätzlich rechnen. Die anstehende Reform bezeichnete der Minister als alternativlos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 20:00 Uhr