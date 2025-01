Lauterbach lobt E-Patientenakte als sicher

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet durch den Start der elektronischen Patientenakte in den Masseneinsatz einen Schub für die lange stockende Digitalisierung. Mehr als 20 Jahre nach der Ursprungsidee werde die ePA für alle endlich Realität. Lauterbach betonte, die elektronische Patientenakte sei sicher und mache bessere Behandlung und Forschung möglich. Sie mache den Patienten außerdem zum Herrn seiner Daten. Lauterbach sprach zudem vom Beginn eines neuen Zeitalters der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems. Von heute an bekommen alle gesetzlich Versicherten nach und nach eine E-Akte von ihrer Kasse angelegt - es sei denn, sie lehnen das explizit ab. Die sogenannte ePA soll ein digitaler Speicher etwa für Befunde, Laborwerte und Angaben zu Medikamenten sein und die Patienten ein Leben lang begleiten. Dabei kann jeder Patient seine E-Akte über Apps der Kassen selbst am Smartphone ansehen. Der Betrieb wird zunächst in drei Modellregionen getestet. Unter anderem in Franken.

