Lauterbach kündigt umfassende Pflegereform an

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, in wenigen Wochen eine große Pflegereform zu präsentieren. Erst dann werde er auch sagen, ob und in welchem Umfang die Beiträge zur Pflegeversicherung angehoben werden. Lauterbach räumte ein, die Pflegeversicherung befinde sich in einer schwierigen Lage, sie sei aber nicht insolvent und es drohe auch keine Insolvenz. Aufgrund der schwachen Konjunktur seien die Einnahmen unbefriedigend. Derweil stiegen die Ausgaben unter anderem mit der Zahl der Pflegebedürftigen an. - Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Pflegeversicherung kurz vor der Pleite stehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 18:15 Uhr