Lauterbach kündigt neues Finanzierungskonzept für Pflegeversicherung an

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will in Kürze ein Konzept vorstellen, um die Finanzierung der Pflegeversicherung zukunftsfest zu machen. Das hat sein Ministerium mitgeteilt und erklärt, es sei bekannt, dass die Pflegeversicherung in Schwierigkeiten stecke. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte berichtet, der Pflegeversicherung drohe schon im Februar die Pleite, falls die Bundesregierung nicht eingreife. Das Gesundheitsministerium sagte, es könne diesen Bericht "so nicht bestätigen".

