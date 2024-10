Lauterbach kündigt große Pflegereform an

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach die Pflegeversicherung kurz vor der Pleite steht. Auf einer Pressekonferenz sagte Lauterbach am Nachmittag, die Pflegeversicherung sei nicht insolvent und ihr drohe auch nicht die Insolvenz. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen könnten sich auch künftig darauf verlassen, dass die Versicherung für die notwendigen Leistungen aufkomme, so Lauterbach. Der Minister räumte ein, dass es aktuell eine - so wörtlich - "Schwäche bei den Einnahmen" gebe. Das liege vor allem an der schleppenden Konjunktur. Außerdem seien die Kosten für die Pflege gestiegen. Deshalb arbeite man seit Monaten an einer großen Pflegereform. Nach Lauterbachs Worten soll es dabei nicht nur um die Finanzierung gehen, sondern auch um neue Formen der Versorgung von Pflegebedürftigen.

