Lauterbach fordert von Kommunen mehr Schutz gegen Hitze

Berlin: Heute ist bundesweiter Hitzeaktionstag. Ziel dabei ist es, die Menschen in Deutschland auf das Thema aufmerksam zu machen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Kommunen aufgefordert, mehr zum Schutz vor Hitze zu tun. Im NDR sagte der SPD-Politiker, Europa erwärme sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Darauf müsse man reagieren, besonders in den Städten. Gerade dort komme es immer öfter zu Todesfällen infolge der Hitze. Lauterbach begrüßte entsprechende Konzepte, die einige Städte schon erarbeitet haben. Diese setzen auf mehr Grünflächen und weniger asphaltierte Böden sowie auf Hitzeaktionspläne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 12:00 Uhr