Lauterbach erwartet 2026 keine höheren Krankenkassenbeiträge

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach rechnet nicht damit, dass die Krankenkassenbeiträge 2026 weiter steigen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, wenn die Ampel-Regierung alle Reformen in Bearbeitung umsetzen könne, dann bleibe auch der Beitragssatz stabil. Laut Fachleuten muss der Beitragssatz im kommenden Jahr allerdings um 0,8 Prozent steigen. Wie hoch er am Ende ist, entscheidet aber jede Krankenkasse für sich. Zu den anstehenden Erhöhungen erklärte Lauterbach, man habe ein ineffizientes Gesundheitssystem. Er schlug in diesem Zusammenhang vor, die Zahl der Krankenkassen zu reduzieren. Zudem erwartet Lauterbach, dass mit der verabschiedeten Krankenhausreform "ein paar hundert" Krankenhäuser schließen müssen, vor allem in westdeutschen Städten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 10:00 Uhr