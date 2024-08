Laut Wirtschaftsministerium ist keine CO2-Abgabe auf Holz geplant

Berlin: Das Wirtschaftsministerium hat Berichte dementiert, wonach eine CO2-Abgabe auch auf Holzenergie geplant ist. So etwas werde es nicht geben, teilte eine Sprecherin mit. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" berichtet, dass die Bundesregierung an einem entsprechenden Konzept arbeite. Holz zählt zu den erneuerbaren Energieträgern und viele Menschen nutzen Öfen, vor allem in ländlichen Gebieten. Das Umweltministerium schreibt auf seiner Webseite, das Heizen mit Holz sei entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht klimaneutral. Die Holzverbrennung produziere neben Feinstaub auch CO2- und andere klimarelevante Emissionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 16:00 Uhr