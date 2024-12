Laut Unicef lebt Rekordzahl an Kindern in Konfliktgebieten

Berlin: Laut dem UN-Kinderhilfswerk Unicef leben mehr Kinder als je zuvor in Konfliktgebieten oder sind gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben worden. Wie die UN-Analyse zeigt sind mehr als 473 Millionen Kinder betroffen - mehr als jedes sechste weltweit. Der Anteil der Kinder, die in Konfliktgebieten leben, hat sich demnach seit den 90er-Jahren verdoppelt. Sie würden getötet und verletzt, müssten die Schule abbrechen oder litten an schwerer Mangelernährung. 2024 war laut Unicef in fast jeder Hinsicht eines der schlimmsten Jahre für Kinder: Allein im Gazastreifen seien tausende Kinder getötet und verletzt worden. Und in der Ukraine zählten die Vereinten Nationen in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr bestätigte Opfer unter Kindern als im gesamten vergangenen Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 08:00 Uhr