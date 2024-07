Laut Studie gibt es bald kaum noch neue Eigenheime in Metropolregionen

Frankfurt am Main: In den deutschen Metropolregionen dürfte es bald kaum noch Neubauvorhaben für Eigenheime geben. Gründe sind der fehlende Platz und die stark gestiegenen Kosten, die Eigenheime für viele Haushalte unerschwinglich machten - so heißt es in einer Studie der Deutschen Bank. Um den gleichzeitig hohen Wohnraumbedarf zu decken, werde sich in den Ballungsräumen der Trend zu großen Mehrfamilienhäusern und verhältnismäßig kleinen Wohnungen fortsetzen. Die Analysten der Bank rechnen damit, dass neue Eigenheime künftig vor allem noch in kleineren Gemeinden entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 16:00 Uhr