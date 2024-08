Laut Medienberichten sind in der Ukraine rund 66.000 russische Soldaten gefallen

Moskau: Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind nach Medienberichten mehr als 66.000 russische Soldaten gefallen. Das hat die unabhängige russische Nachrichten-Website Mediazona nach eigenen Angaben gemeinsam mit der britischen BBC recherchiert. Nicht enthalten sind demnach die getöteten russischen Soldaten seit Beginn der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk. Die russische Regierung behandelt die Zahl der im Krieg getöteten eigenen Soldaten als Staatsgeheimnis. US-Regierungsvertreter schätzten die militärischen Verluste Russlands weit höher ein als die nun veröffentlichten Zahlen. Einem Bericht der "New York Times" zufolge gingen US-Regierungsvertreter bereits vor einem Jahr von 120.000 getöteten russischen Soldaten aus.

