Laut Iran wurde Hanijeh durch Kurzstreckengeschoss getötet

Teheran: Der Hamas-Politiker Hanijeh ist nach Darstellung des Iran von einem Kurzstreckengeschoss mit einem rund sieben Kilogramm schweren Sprengkopf getötet worden. Es sei außerhalb der Gäste-Unterkunft abgefeuert worden, in der sich Hanijeh aufhielt. Die Revolutionsgarden bestritten damit Meldungen der New York Times, wonach Israels Geheimdienst Mossad zwei iranische Sicherheitsagenten angeheuert habe, die Sprengsätze in den Räumen anbrachten. Der Iran hat Israel wegen der Tötung Hanijehs in Teheran und des Hisbollah-Kommandeurs Schukr in Beirut Vergeltung angedroht. Angesichts der Furcht vor einer Eskalation haben die USA erklärt, sie würden zusätzliche Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in die Region entsenden. Laut Verteidigungsminister Austin sollen damit die US-Streitkräfte besser geschützt und die Verteidigung Israels unterstützt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 17:00 Uhr