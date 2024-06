Laut Innenministerin Faeser wirken Grenzkontrollen zur EM

Berlin: Die Grenzkontrollen zur Fußball-Europameisterschaft zeigen laut Innenministerin Faeser bereits Wirkung. In der "Bild am Sonntag" sagte sie, die Bundespolizei habe in einer Woche 173 Haftbefehle vollstreckt und 900 unerlaubte Einreisen verhindert. Faeser sprach von ersten Erfolgen. Ziel sei es, Gewalttäter frühzeitig zu erkennen und zu stoppen. Die Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen sind zunächst bis zum 19. Juli geplant. Das Bundesinnenministerium will zudem die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz verlängern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 11:00 Uhr