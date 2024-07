Laut Hamas etliche Tote bei israelischem Angriff auf Schule

Gaza-Stadt: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager sind nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Menschen getötet worden. Beschossen wurde demnach das Camp Nusseirat in der Mitte des Gaza-Streifens - und hier eine Schule, in der mehrere tausend Menschen Zuflucht gesucht hatten. Von Israel hieß es, man habe Terroristen in der Nähe des Gebäudes angegriffen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn des Gaza-Kriegs laut Gesundheitsministerium auf etwa 38.000.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.07.2024 01:00 Uhr