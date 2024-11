Laut EU-Kommission hinkt Deutschland wirtschaftlich weiter hinterher

Brüssel: Die EU-Kommission rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft im Euroraum weiter hinterherhinkt. In der aktuellen Herbstprognose gehen die Fachleute in Brüssel davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im laufenden Jahr um 0,1 Prozent zurückgeht, während für den Euroraum ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet wird. Für das kommende Jahr prognostiziert die EU-Kommission für Deutschland ein Plus von 0,7 Prozent, für den Euroraum ein Wachstum von 1,3 Prozent. Laut EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni erholt sich die europäische Wirtschaft langsam. Für Schwung sorgten die abflauende Inflation und die niedrige Arbeitslosigkeit sowie das Anziehen von Privatkonsum und Investitionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 14:45 Uhr