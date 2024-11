Laut Esken steht SPD-Spitze hinter Scholz' Kandidatur

Berlin: Die SPD bemüht sich, die Debatte über ihren Kanzlerkandidaten zu beenden. Parteichefin Esken betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es sei völlig klar, dass die Partei mit Olaf Scholz in den Wahlkampf ziehe. Es gebe in der Parteispitze keine Debatten über andere Kandidaten, deswegen seien Beschlüsse des Vorstands vor dem Parteitag im Januar nicht nötig. Ihr Mit-Parteichef Klingbeil hatte allerdings eingeräumt, dass es in der Partei ein Grummeln gebe. Mehrere Politiker, auch aus dem Bundestag, hatten sich für Verteidigungsminister Pistorius als Kanzlerkandidat ausgesprochen.

