Laut DGB bilden zu wenig Firmen aus

Berlin: Azubis in Deutschland geben ihren ausbildenden Unternehmen mehrheitlich gute Noten. Laut einer DGB-Umfrage sind fast 70 Prozent mit ihrer Ausbildung zufrieden. Mehr als ein Drittel gab jedoch an, regelmäßig Überstunden zu leisten. Und etwa jeder sechste Azubi muss im Betrieb zudem ausbildungsfremde Aufgaben erledigen, was verboten ist. DGB-Vizevorsitzende Hannack kritisierte die geringe Ausbildungsquote: Nur noch knapp 19 Prozent aller Firmen bildeten aus, obwohl laut Hannack mehr als die Hälfte der Betriebe dazu in der Lage wäre. Wer aber etwas gegen Fachkräftemangel tun wolle, müsse ausbilden. Außerdem habe die Zahl der jungen Menschen zwischen 20 und 34 ohne Ausbildung mit 2,9 Millionen einen Höchststand erreicht, kritisiert der DGB.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 13:45 Uhr