Laut Berichten 20 Tote durch israelischen Beschuss im Libanon

Tel Aviv: In mehr als 180 Orten in Zentralisrael hat es wieder Raketenalarm gegeben. Betroffen war auch der Großraum Tel Aviv. Im Stadtzentrum waren dumpfe Explosionen zu hören. Laut Militär wurden alle Geschosse aus dem Libanon in der Luft abfangen. Israel wiederum hat seine Angriffe auf den Libanon fortgesetzt und auch Ziele im Norden beschossen. Libanesische Rettungskräfte sprechen von mindestens 20 Toten. Die israelische Regierung forderte die im Süden des Libanon stationierte UN-Friedenstruppe Unifil ein weiteres Mal auf abzuziehen. Vier europäische Länder betonen jedoch in einer gemeinsamen Erklärung die stabilisierende Rolle der Blauhelm-Soldaten in der Region. Israel und andere Parteien müssten zu jeder Zeit die Sicherheit der Soldaten gewährleisten. Zu den Unterzeichnern zählen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich.

