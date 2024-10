Lastwagen fährt in Israel in Menschenmenge

Tel Aviv: In Israel ist am Vormittag ein Lastwagen an einer Bushaltestelle in eine Gruppe von Menschen gefahren. Die Polizei bestätigte den Vorfall und prüft, obv es sich um einen Terroranschlag handelt. Etwa 40 sollen verletzt worden sein. Mindestens zehn davon befänden sich in einem ernsten Zustand und mehrere Personen seien noch unter dem Lastwagen eingeklemmt, hieß es. Zuvor hatten es im Norden Israels in einigen Regionen auch wieder Raketenalarm gegeben. Wie Rettungskräfte mitteilten, wurden bei einem Drohnenangriff der Hisbollah auf eine Verteidigungsanlage zwei Männer leicht verletzt. Israel griff seinerseits Ziele im Libanon und auch im Gazastreifen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 10:00 Uhr