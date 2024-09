Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben begonnen

Erfurt: In Thüringen und Sachsen haben am Morgen die Wahllokale geöffnet. In beiden Bundesländern sind knapp fünf Millionen Wahlberechtige aufgerufen, die Landtage neu zu bestimmen. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest vor den Bundestagswahlen in einem Jahr. Die AfD kann mit Rekordergebnissen rechnen. Den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP drohen massive Stimmenverluste. In Sachsen hat Ministerpräsident Kretschmer von der CDU Chancen auf eine weitere Amtszeit, in Thüringen muss Regierungschef Ramelow von den Linken dagegen um seinen Posten bangen. In Thüringen wird es möglicherweise keine Berichte von der Wahlparty der AfD geben. Nachdem sie mit dem Ausschluss einzelner Vertreter, etwa von "Spiegel", "taz", "Bild" oder "Welt" vor Gericht gescheitert war, will die Partei nun gar keine Journalisten zulassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2024 08:30 Uhr