Landtagswahl in Brandenburg hat begonnen

Potsdam: In Brandenburg hat die Landtagswahl begonnen. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Mehr als zwei Millionen Menschen sind aufgerufen, noch bis 18 Uhr ihre Stimme abzugeben. Rund 100.000 Jugendliche dürfen zum ersten Mal an der Landtagswahl teilnehmen. Der Wahlsieg dürfte sich zwischen der SPD und der AfD entscheiden. In den letzten Umfragen lieferten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine Wahlniederlage für die Sozialdemokraten um den amtierenden Ministerpräsidenten Woidke wäre historisch. Die SPD regiert seit 1990 durchgehend in Brandenburg. Sollte seine Partei nicht stärkste Kraft werden, hatte Woidke bereits vor einigen Tagen seinen Rückzug angekündigt.

