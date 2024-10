Landtagsfraktionen legen Konzept gegen Judenhass und für jüdisches Leben vor

München: CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD stellen sich demonstrativ an die Seite Israels, des jüdischen Lebens und sagen Antisemitismus den Kampf an. Fast genau ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel haben die Fraktionschefs im bayerischen Landtag eine entsprechende Resolution präsentiert. Darin heißt es wörtlich: "Die Sicherheit und das Existenzrecht Israels sind deutsche und bayerische Staatsräson". Die vier Fraktionen machen darin insbesondere Vorschläge, wie jüdisches Leben im Freistaat gestärkt werden soll und wie die Beziehungen mit Israel intensiviert werden können. Konkret plädieren sie für den Ausbau von Städtepartnerschaften sowie mehr Zusammenarbeit etwa von Hochschulen und Kultureinrichtungen. Auch solle die Präventionsarbeit gegen Antisemitismus verstärkt werden, ebenso die allgemeine Werte- und die Demokratiebildung in bayerischen Kindergärten und Schulen. Die Resolution soll am Dienstag vom Landtag offiziell beschlossen werden. Die AfD wurde nicht beteiligt.

